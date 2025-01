Glatte Straßen in Hamburg – Winterdienst im Großeinsatz

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen drohender Eisglätte ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg seit den frühen Morgenstunden im Volleinsatz. 725 Einsatzkräfte streuen seit 2.00 Uhr wichtige Hauptverkehrsstraßen, Busbuchten sowie Rad- und Gehwege, wie die Stadtreinigung Hamburg mitteilte. Es könne jedoch weiterhin glatt sein, hieß es.

Auf den Straßen Hamburgs blieb es am Morgen zunächst ruhig. «Es gab bislang keine glättebedingten Verkehrsunfälle», sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für den Vormittag in Hamburg und weiten Teilen Schleswig-Holsteins gefrierenden Sprühregen mit Glatteisgefahr an – bei Temperaturen von 3 bis 7 Grad. Auch am Mittwoch sei etwas Sprühregen bei Höchstwerten von 6 bis 8 Grad zu erwarten.