Lastwagen verliert Bierkisten – Autobahn gesperrt

Bremen (dpa/lni) –

Bei der Auffahrt auf die Autobahn 281 in Bremen hat ein Lastwagen etwa 100 Bierkisten verloren – und für einen Scherbenregen samt Bierdusche gesorgt. Der 56 Jahre alte Fahrer sei mit seinem Sattelzug in der Nacht zu schnell in die Kurve an der Anschlussstelle Neustadt gefahren, teilte die Polizei mit. Wegen der Fliehkräfte und der offensichtlich unzureichend gesicherten Ladung rutschten die Kisten vom Auflieger. Zuvor hatte der Fahrer bei einer Bremer Brauerei rund 300 Kisten Bier geladen.

Die Autobahn musste in Richtung Neustädter Hafen für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden, die Aufräumarbeiten dauerten zunächst noch an. Der Verkehr wurde abgeleitet.