Glätteunfall auf A1 – ein Fahrstreifen gesperrt

Auf der A1 hat es wegen der Glätte einen Unfall gegeben. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Barsbüttel (dpa/lno) –

Wegen eines Glätteunfalls ist die Autobahn 1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld derzeit nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Fahrer mit seinem Kastenwagen schnee- oder glättebedingt ins Rutschen geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Der rechte Fahrstreifen sei deshalb gesperrt. Die Unfallaufnahme laufe noch. Es gebe bislang keine Verletzten.

Auch weiter nördlich auf der A1, zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck, habe es zuvor einen Unfall gegeben, auch hier wurde niemand verletzt. Ob hier Glätte der Grund für den Autounfall war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Im Norden sind die Winterdienste wieder seit den frühen Morgenstunden auf den Straßen unterwegs. Die Stadtreinigung Hamburg etwa sorgt seit 1.00 Uhr mit 728 Einsatzkräften und 360 Fahrzeugen für geräumte Straßen, Gehwege, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege.