Glätteunfälle in Schleswig-Holstein: Zwei Schwerverletzte

Kiel (dpa/lno) –

Bei Glätteunfällen im Nordosten Schleswig-Holsteins sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt und mehrere Autos beschädigt worden. Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, verunglückte ein Fahrzeug auf der Autobahn 21 zwischen Stolpe und Nettelsee (Kreis Plön) in Fahrtrichtung Kiel. Die zwei Insassen, zu denen die Polizei vorerst keine weiteren Angaben machen konnte, kamen am Dienstagabend in ein Krankenhaus.

Insgesamt verzeichnete die Polizei in den Gebieten rund um Kiel und Flensburg 21 Unfälle in der Nacht, wobei ein Großteil bereits zwischen 19.00 und 22.00 Uhr am Dienstag gezählt wurde. Dabei entstanden überwiegend Blechschäden. Genau beziffern konnte die Polizei die Fahrzeugschäden am frühen Mittwoch noch nicht.