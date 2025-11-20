Glättegefahr bei eisigen Temperaturen

Sonntag kann es sowohl tagsüber als auch in der Nacht zum Montag schneien; im Bergland gibt es Dauerfrost. Matthias Bein/dpa

Hannover/Bremen (dpa) –

Niedersachsen und Bremen erwarten zum Wochenende frostige Temperaturen. Bis zum Vormittag kann es noch glatt auf den Straßen sein. Im Harz herrscht Dauerfrost. Im Bergland kommt es zu Neuschnee, ansonsten herrscht erst einmal ein Schnee-Regen-Mix bei maximal 4 Grad in der Region.

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 2 Grad auf den Inseln, auf minus 6 Grad in Bremen und minus 8 Grad in der Heide. Es besteht Glättegefahr.

Morgen wird es zunächst freundlicher: Nur an der Nordsee kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen, ansonsten bleibt es trocken bei maximal 0 Grad im Binnenland und 6 Grad auf den Inseln. Infolge der eisigen Temperaturen in der Nacht kommt es erneut zu glatten Straßen.

Gefahr von Sturmböen

Am Wochenende bleibt es zunächst trocken bei Höchsttemperaturen am Samstag zwischen 0 und 6 Grad. An der Nordsee herrscht teils starker Wind. Die Nacht wird klar, kalt und glatt.

Sonntag kann es sowohl tagsüber als auch in der Nacht zum Montag schneien, mit Temperaturen ähnlich wie am Vortag. Im Bergland gibt es Dauerfrost. Neben der Gefahr von Glätte kommen auf den Inseln auch Sturmböen hinzu.