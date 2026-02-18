Glätte und Neuschnee im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Zur Mitte der Woche herrscht weiterhin Glättegefahr durch überfrierende Nässe und Schnee. Am Vormittag kann in Hamburg und Schleswig-Holstein mit bis zu einem Zentimeter Neuschnee gerechnet werden. Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg ist seit der Nacht im Einsatz und räumt mit mehr als 360 Fahrzeugen die wichtigsten Straßen. Auch in Schleswig-Holstein waren die Räumfahrzeuge im Einsatz.

In Mecklenburg-Vorpommern werden im Verlauf des Vormittags bis zu drei Zentimeter Neuschnee erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages bleibt es in allen Gebieten bewölkt und überwiegend trocken, im Westen klart es auf und bleibt länger freundlich.

Die Maximalwerte klettern auf minus ein Grad im Binnenland und null Grad in Hamburg und auf den Nordseeinseln. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Werte zwischen minus zwei und null Grad. Es herrscht Dauerfrost.

Freundlichere Aussichten für Donnerstag

Die Nacht zum Donnerstag zeigt sich ähnlich wolkig und niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen bei minus einem Grad auf Helgoland, sonst um minus acht Grad. In Mecklenburg-Vorpommern können die Temperaturen auf bis zu minus zwölf Grad sinken.

Am Donnerstag wird es freundlicher und bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und null Grad. In der Nacht zum Freitag klart es zeitweise auf. Die Minimalwerte sinken auf bis zu minus 11 Grad.