Glätte und Frost im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Autofahrer müssen in dieser Woche vor allem morgens und ab dem Nachmittag weiterhin mit Glätte durch Altschnee und gefrierendes Tauwasser rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es im Norden vereinzelt leicht schneien, überwiegend bleibt es bedeckt. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 2 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie bei 0 bis 3 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. An der See zieht zeitweise ein böiger Ostwind auf.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt, mit teils Hochnebel in Mecklenburg-Vorpommern. Im Norden kann Schneegriesel fallen. Bei Minimaltemperaturen zwischen 0 und -3 Grad werden Frost und Glätte erwartet. An der See wird es zeitweise sehr windig.

Etwas Schnee am Donnerstag möglich

Auch am Donnerstag zeigt sich der Himmel wolkenverhangen mit etwas Schnee. Die Maximaltemperaturen steigen auf 1 Grad in Schleswig-Holstein und auf rund 0 Grad in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern wird es bei minus 2 bis minus 1 Grad kälter. Nachts sinken die Tiefstwerte auf minus 3 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern sogar auf bis zu minus 6 Grad. Es wird streckenweise glatt.

Am Freitag bleibt es weiterhin bewölkt und überwiegend trocken. Die Maximalwerte liegen zwischen minus 4 und 1 Grad. An der Küste können Windböen auftreten.