Glätte sorgt vereinzelt für Unfälle im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Wegen glatten Straßen kam es in Schleswig-Holstein und Hamburg vereinzelt zu Unfällen. Die Polizei-Leitstelle Mitte in Kiel und Umgebung erfasste im Einsatzgebiet seit gestern Abend (20 Uhr) bis heute Morgen acht glättebedingte Unfälle mit einem Leichtverletzten, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Im Vergleich zum Vortag sei das deutlich weniger: Von Montagfrüh (6 Uhr) bis abends (20 Uhr) registrierten die Beamten insgesamt 106 Unfälle wegen Eis und Glätte. Im Einsatzgebiet der Polizei-Leitstelle Nord bei Flensburg kam es seit gestern Abend zu sechs Unfällen mit zwei Leichtverletzten, im Bereich Ostholstein gab es im selben Zeitraum drei Unfälle wegen Glätte. Dabei wurde jedoch keiner verletzt, es entstanden nur Blechschäden.

Wetterdienst erwartet weiterhin Glätte und Nebel

Autofahrer sollten auf den Straßen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) jedoch weiterhin vorsichtig sein: Bei Temperaturen um -1 Grad und leichtem Frost kann es anfangs noch zu rutschigen Straßen durch Schneefall kommen, später teils auch durch gefrierenden Sprühregen. Vereinzelt fallen am frühen Morgen noch Schneeflocken oder Schneegriesel. Morgens gibt es vor allem im südöstlichen Schleswig-Holstein und Hamburg noch gebietsweise eine Neigung zu Nebelfeldern mit Sichtweiten von unter 150 Meter. Außerdem erwarten Meteorologen anfangs Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde an der Ostsee. Im Verlauf des Morgens lässt der Wind nach. Im Laufe des Nachmittags wird es allerdings auf Helgoland mit zunehmenden Böen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde wieder windig.

Tagsüber bleibt es stark bewölkt oder trüb, vereinzelt regnet es etwas. Erneute Glätte ist bei Temperaturen von höchstens 0 bis 1 Grad und bis zu 2 Grad an der Küste laut DWD jedoch «unwahrscheinlich». Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Mittwoch kommt es bei -3 Grad zu leichtem Frost. Am Mittwoch gibt es an der Ostseeküste vereinzelt Schneeschauer bei Höchstwerten von 0 bis 1 Grad.

Schnee auch am Donnerstag möglich

Nachts ist vor allem in der Westhälfte Neuschnee wahrscheinlich. Zudem wird es bei frostigen 0 bis -3 Grad stellenweise glatt. Auch am Donnerstag soll es bei Temperaturen von maximal um die 1 Grad zeitweise etwas schneien, streckenweise wird es wieder glatt. In der Nacht zum Freitag soll es leicht schneien bei minimal um die -2 Grad. Es bleibt örtlich glatt.

Am Freitag fallen bei Höchstwerten von 0 bis 2 Grad örtlich ein paar Tröpfchen oder Flocken. Bei Temperaturen von bis zu -3 Grad im Binnenland besteht in der Nacht zum Samstag wieder Glättegefahr.