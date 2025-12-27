Glätte sorgt in Hamburg für viele Feuerwehreinsätze

Hamburg (dpa/lno) –

Die Feuerwehr ist in Hamburg seit Freitagabend immer wieder zu Glätte-Unfällen ausgerückt. 87 Einsätze gab es deswegen von 18.30 Uhr bis heute früh um 6.00 Uhr, wie die Feuerwehr mitteilte. Es habe sich dabei vor allem um Autounfälle gehandelt, außerdem seien Menschen wegen der Glätte gestürzt. Die Feuerwehr habe zusätzliche Rettungswagen zur Verfügung gestellt, um sich um das erhöhte Einsatzaufkommen kümmern zu können.

Nach Angaben der Polizei kam es am Freitagabend etwa auf der A25 in Richtung Westen zu zwei Autounfällen, dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt.

Zunächst sei ein Auto beim Bremsen auf der glatten Straße ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Nur zehn Minuten später sei es dann zu einem weiteren Crash gekommen, als ein Wagen auf den Stau an der Unfallstelle zufuhr und ebenfalls beim Bremsen ins Schleudern geriet. Dabei sei der Wagen gegen die Leitplanke gestoßen, zwei Frauen im Auto wurden leicht verletzt.