Glätte sorgt für zahlreiche Unfälle – Schulbus verunglückt

Lübeck/Ostholstein (dpa/lno) –

Aufgrund von glatten Straßen ist es in der Region Ostholstein zu mehreren Autounfällen gekommen. Betroffen war auch ein Schulbus, der von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitten zwei Kinder leichte Verletzungen. Es sei am Morgen in Ostholstein zu vier Verletzten bei 15 Unfällen gekommen.

Der Schulbus sei in einer engen Kurve von der Straße am Ortsausgang des Dorfes Schwochel abgekommen, obwohl er gebremst habe. Daraufhin sei er zunächst gegen einen Zaun und schließlich gegen einen Baum geprallt. Den Angaben nach wurde die Vorderseite des Busses beschädigt.

Fahrer ohne Winterreifen unterwegs

Auf einer Landstraße nahe der Ortschaft Dunkelsdorf sei es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein SUV-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei Autos zusammengestoßen sei. Ein weiterer Wagen sei im Graben gelandet, als der Fahrer versucht habe, der Unglückssituation auszuweichen.

Wie sich später herausstellte, hatte der Unfallverursacher laut Polizeiangaben keine Winterreifen an seinem SUV. Gegen ihn werde nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.