Glätte: Gewerkschaft verteidigt Winterdienst gegen Kritik

Hannover (dpa/lni) –

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weist Kritik an der Arbeit des Winterdienstes in Hannover zurück. «Die Kolleginnen und Kollegen sind in diesen Tagen stark gefordert. Sie geben ihr Bestes, um die Straßen und Gehwege in der niedersächsischen Landeshauptstadt befahrbar zu machen», sagte der Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Hannover-Heide-Weser, Jan Orbach, laut Mitteilung.

Die Gewerkschaft zeigte sich verärgert über die seit Tagen anhaltende Kritik an der Arbeit der Beschäftigten des Winterdienstes in Hannover. «Die Kolleginnen und Kollegen werden zum Teil beschimpft und müssen sich blöde Sprüche anhören», berichtet der Gewerkschafter. «Dass ihr Einsatz in Teilen so wenig wertgeschätzt und in der Öffentlichkeit schlechtgemacht wird, ist für uns nur schwer nachvollziehbar.»