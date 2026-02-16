Glätte führt zu Einschränkungen im Busverkehr in Hannover

Winterwetter führt in Hannover zu glatten Straßen und bremst auch den Busverkehr aus. (Archivbild) Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Wegen glatter Straßen kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr in Hannover und im Umland. Mehrere Haltestellen werden vorübergehend nicht angefahren, wie es auf der Website des Verkehrsunternehmens Üstra am Morgen hieß. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren.

Betroffen sind unter anderem folgende Linien und Haltestellen:

Linien 100/200: Deisterplatz/Bornumer Straße, Sporlederweg, Zur Sternwarte, An der Martinskirche, Nieschlagstraße, Lindener Marktplatz entfallen.

Linie 120: Richtung Ahlem entfallen Bardowicker Straße, Bernhard-Caspar-Straße und Am Lindener Hafen; in beide Richtungen Rebhuhnfeld und Schnepfenweg.

Linie 126: Altgarbsen/Kochslandweg entfällt.

Linie 581: fährt nicht über Velber; Ausfälle unter anderem Am Asphaltberge, Velber/Englischer Friedhof, Velber/Hasselfeldstraße, Velber/Am Wehrgraben, Velber/Bornstraße und Schnepfenweg.

Vor allem im Umland könne es zusätzlich zu weiteren Einschränkungen und Verspätungen kommen. Als Grund nennt der Betreiber Sicherheitsaspekte für Fahrgäste und Fahrpersonal.