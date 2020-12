Glätte führt auf Straßen im Norden vereinzelt zu Unfällen

Blaulicht und der LED-Schriftzug «Unfall» auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bad Oldesloe/Neumünster (dpa/lno) – Im Norden ist es am Dienstag wegen Glätte vereinzelt zu Unfällen gekommen. Im Kreis Stormarn krachte es auf der Autobahn 1 gleich mehrmals, wie es von der Einsatzleitstelle hieß. So sei ein Autofahrer wegen Glatteis von der Fahrbahn abgekommen. Ein Krankenwagen wurde alarmiert. Kurzzeitig musste die Autobahn gesperrt werden. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet. Auch in Süsel (Kreis Ostholstein) und Neumünster gab es nach Behördenangaben wegen der Glätte einige Unfälle. Verletzt worden sei dabei niemand.

In Hamburg und Schleswig-Holstein werden in den kommenden Tagen viele Regenschauer und sogar etwas Schnee erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. In der Nacht werden am Dienstag demnach Werte um den Gefrierpunkt erreicht. Auch am Mittwoch zeigt sich laut DWD die Sonne nur sehr selten. Im Zusammenhang mit Glätte gab es in Hamburg nach Angaben einer Polizeisprecherin keine größeren Unfälle.

