Gladbach legt vor: 3:0 gegen Wolfsburg

Mönchengladbachs Lars Stindl und Wolfsburgs Maximilian Arnold (l-r.) im Zweikampf um den Ball. Foto: Federico Gambarini/dpa-Pool/dpa

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbach ist vorerst auf den direkten Champions-League-Rang vier in der Fußball-Bundesliga geklettert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich am Dienstagabend zum Auftakt des 32. Spieltags mit 3:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg durch. Jonas Hofmann (10. Minute/30.) und Lars Stindl (65.) erzielten die Treffer für die Borussia, die damit im Duell mit Bayer Leverkusen um den Champions-League-Rang vorlegte. Der Vorsprung der Gladbacher beträgt zunächst zwei Punkte, die Werkself empfängt am Mittwoch den 1. FC Köln. Wolfsburg bleibt Sechster, muss nach der Niederlage aber um die Qualifikation für die Europa League bangen.

