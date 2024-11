Gladbach gegen St. Pauli wieder mit Elvedi im Kader

Mönchengladbach (dpa) –

Nico Elvedi kehrt nach einmonatiger Verletzungspause in den Kader von Borussia Mönchengladbach zurück. Der Schweizer Abwehrspieler steht Trainer Gerrado Seoane nach überwundenen Oberschenkelproblemen am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli wieder zur Verfügung. Eine Option für die Startelf ist der 28-Jährige aber wohl noch nicht. «Er ist natürlich noch nicht wieder bei 100 Prozent, das ist ja klar», sagte Seoane, dem ansonsten nur Luca Netz wegen einer Fußverletzung fehlt.

Auch Kapitän Omlin kehrt zurück – auf die Bank

Auch Torhüter und Kapitän Jonas Omlin ist wieder zurück, muss aber vorerst auf die Bank. Omlins Vertreter Moritz Nicolas bleibt nach guten Leistungen in den vergangenen Wochen vorerst die Nummer eins. «Mo hat sich im letzten Jahr sehr gut entwickelt, ist souveräner geworden, hat sein Spiel mit dem Ball am Fuß verbessert und ist stark in der Strafraumbeherrschung», begründete Seoane seine Entscheidung pro Nicolas.