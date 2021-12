Gislason nominiert Golla und Wiencek für Handball-EM

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat die Kreisläufer Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt und Patrick Wiencek vom THW Kiel in den 19er-Kader für die Europameisterschaft nominiert. Sie sind die beiden einzigen Spieler von Nordclubs, die im Januar in Ungarn und der Slowakei auflaufen werden, wie der Deutsche Handball-Bund am Dienstag mitteilte.

Der 24-jährige Golla führt die Auswahl des Deutschen Handballbundes als Kapitän an. Wiencek ist mit 32 Jahren und 150 Länderspielen der älteste und erfahrenste Akteur im Kader. Die DHB-Auswahl trifft sich am Neujahrstag in Großwallstadt zur Vorbereitung. Gegner in der Vorrunde sind Belarus (14. Januar), Österreich (16.) und Polen (18.).

