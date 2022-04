Giraffe und mehr: Große Schau zum 75. von Christiane Möbus

Hannover (dpa/lni) –

Eine schwebende ausgestopfte Giraffe, ein Lkw-Fahrerhaus mit Tüllschleier oder Rettungsboote, auf denen sich Heuballen türmen: Die Skulpturen von Christiane Möbus verblüffen und regen die Phantasie an. Dazu tragen auch die Titel bei: «Küsse vom König», heißt die Giraffe, «Schneewittchen» der Lkw. Anlässlich des 75. Geburtstages der Künstlerin am 11. April zeigen das Sprengel Museum und der Kunstverein Hannover von Samstag an eine Retrospektive mit Werken von 1969 bis heute. «Seitwärts über den Nordpol» – so lautet der Titel.

«Ich bin sehr, sehr glücklich, die Arbeiten in einem größeren Zusammenhang zu zeigen», sagte die in Berlin lebende Künstlerin am Donnerstag bei der Vorbesichtigung. Manches wirke auf sie persönlich jetzt neu. Ihr sei wichtig, dass sie sich nicht langweile und Überraschungen erlebe, betonte Möbus. «Manchmal ist das sehr, sehr anstrengend. Ich arbeite so, wie ich lebe.»

Der Direktor des Sprengel Museums, Reinhard Spieler, bezeichnete Möbus als «eine der überragenden Künstlerinnen unserer Zeit». Sie kommentierte trocken: «Das schreibe ich mir auf.» Möbus verhandele Fragen, die das Kräfteverhältnis der Gesellschaft betreffen, das Verhältnis von Mensch und Natur sowie das Geschlechterverhältnis, sagte Spieler.

Wichtig ist Möbus das Thema Bewegung. 1970 ging die damals 23-jährige Studentin mit einem DAAD-Stipendium nach New York – während des Flugs sah sie Eisberge im Atlantik, die sie nach Deutschland schleppen wollte. Das Projekt ließ sich nicht realisieren, hat aber angesichts des Klimawandels heute eine ganz andere Aktualität.

Im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages hängt ihre Arbeit «Auf und ab und unterwegs» (1997-2001) – vier Renn-Achter in den Farben Gelb, Rot, Blau und Schwarz schweben auf und ab. Die Boote sollen die Politik zur sportlichen Fairness motivieren.

Ein Kommentar zu politischen Machtverhältnissen ist das Kunstwerk «Dem Landesvater seine Göttinger Sieben», das auf dem Göttinger Bahnhofsvorplatz steht. Es ist angelehnt an das Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof Hannover. Der Sockel ohne Herrscher ist nach Angaben der Stadt Göttingen ein Denkmal für die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger, für Freiheit und für Demokratie.

Immer wieder taucht Möbus auch selbst in ihren Werken auf – etwa in einer Performance auf dem Nussberg in Braunschweig, der in fünf Schwarz-Weiß-Bildern vor 50 Jahren festgehalten wurde. «Bescheiden, aber bestimmt bringt sie sich selbst ins Spiel», sagte Museumsdirektor Spieler.

Möbus wurde in Celle geboren und war von 1982 bis 1990 Professorin an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und von 1990 bis 2014 an der Universität der Künste Berlin. Sie habe großen Einfluss auf Generationen von Künstlerinnen gehabt, sagte Kathleen Rahn, die die Ausstellung auf mehr als 4000 Quadratmetern gemeinsam mit Gabriele Sand kuratiert hat.

Die Retrospektive beinhaltet neben Installationen und Objekten auch Fotografien und Filme. Der Part im Kunstverein ist bis zum 24. Juli, der Part im Sprengel Museum bis zum 11. September zu sehen.