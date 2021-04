Giorgi Kiknadze als bester Hamburger Jazzbassist gekürt

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Jazzbassist Giorgi Kiknadze erhält den mit 7500 Euro dotierten Werner Burkhardt Musikpreis 2020. Der 1982 in Tiflis geborene und in einer Musikerfamilie aufgewachsene Kiknadze sei ein stilsicherer Begleiter, virtuoser Solist und tiefgründiger Komponist, teilte die Kulturstiftung Hamburg am Dienstag mit. Die Preisverleihung findet im Rahmen eines Konzerts ohne Publikum statt und wird am Mittwoch, den 21. April 2021, um 20 Uhr auf

www.fatjazz.de ausgestrahlt. Der Preis für herausragende Hamburger Jazzmusiker bis 40 Jahre wird nach Angaben der Stiftung alle zwei Jahre vergeben. Wegen der Corona-Pandemie war die Verleihung des Preises auf 2021 verschoben worden.

Werner Burkhardt Musikpreis