Giftige Blaualgen am Stadtparksee in Hamburg-Nord entdeckt

Hamburg (dpa/lno) –

Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat vor einem erhöhten Aufkommen von giftigen Blaualgen am Stadtparksee in Winterhude gewarnt. Besonders Kinder, empfindliche Menschen und Haustiere sollten daher das Baden und den Kontakt zu belastetem Wasser vermeiden, teilte das Bezirksamt Hamburg-Nord mit. Blaualgen – auch Cyanobakterien genannt – können den Angaben zufolge bei Menschen und Tieren bei Kontakt unter anderem Haut- und Schleimhautreizungen oder Bindehautentzündungen hervorrufen. Wenn größere Mengen der Algen verschluckt werden, könne es zudem zu Übelkeit und Erbrechen kommen.

Die Blaualgen treten zu jeder Jahreszeit in Gewässern auf, vermehren sich jedoch stärker in den Sommermonaten. Sonniges Wetter, viel Sonnenschein und wenig Wind schaffen den Angaben zufolge die optimalen Bedingungen für das Wachstum der giftigen Algen. Aber auch das Füttern von Wasservögeln kann den Blaualgen-Befall begünstigen, da dadurch mehr Nährstoffe in das Gewässer gelangen. Daher ruft das Bezirksamt Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Tiere nicht mehr zu füttern.

Badeverbote wegen Blaualgen-Befall

In Hamburg gibt es insgesamt 16 Badestellen an 14 Badegewässern. Davon sind auch der Eichbaumsee Ost (Stand 05.08.2025) und der Öjendorfer See Süd und Nord (Stand: 31.07.2025) von einem Blaualgen-Befall betroffen. Dort gilt derzeit ein Badeverbot.