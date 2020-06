Gideon Jung wieder im HSV-Training

Hamburg (dpa/lno) – Der defensive MitteIfeldspieler Gideon Jung ist am Mittwoch ins Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurückgekehrt. Jung fehlte in den vergangenen vier Spielen wegen einer Muskelverletzung am Hüftbeuger. Der 25-Jährige ist auch eine Alternative für die Innenverteidigung. Bis auf die Rekonvaleszenten Ewerton und Khaled Narey sowie den aus privaten Gründen fehlenden Jan Gyamerah waren alle im Teamtraining dabei.

Der HSV bereitet sich auf die Heimpartie gegen Holstein Kiel am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) vor. Die Hamburger sind derzeit Tabellendritter hinter Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart. Nur einen Punkt dahinter auf Platz vier liegt der 1. FC Heidenheim. Die Kieler nehmen elf Punkte hinter dem HSV Platz sieben ein.

Mitteilung HSV