Ghanas Trainer: WM-Zug für Königsdörffer nicht abgefahren

Hamburg (dpa) –

HSV-Stürmer Ransford Königsdörffer hat nach Ansicht von Ghanas Nationaltrainer Otto Addo noch immer gute Chancen auf eine Nominierung für die Fußball-WM im Sommer. «Er ist ein super Typ, ein guter Spieler, und die Entwicklung geht in die richtige Richtung, denn er hat in der Rückserie auch ein paar Tore geschossen», sagte der 50-Jährige im Interview der Funke-Mediengruppe über den Profi des Hamburger Bundesligisten. «Der WM-Zug ist für ihn auf gar keinen Fall abgefahren.»

Der 24-jährige Königsdörffer war in der vergangenen Woche für die Länderspiele am Freitag gegen Österreich (1:5) und am (heutigen) Montagabend (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart nachnominiert worden.

«Er kann sich jetzt zeigen. Im Sturm ist es bei uns ein enges Rennen, denn gerade dort haben wir ein Überangebot – mit vielen ähnlichen Spielertypen wie Ransi, die vielleicht die Nase einen Tick vorn haben», sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Addo.

Der in Berlin geborene Königsdörffer bestritt bislang sieben Länderspiele für das Heimatland seines Vaters. Bei der Niederlage am Freitag gegen Österreich war er in der 70. Minute eingewechselt worden.