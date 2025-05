Gezeitenkonzerte beginnen in Ostfriesland

Aurich (dpa/lni) –

Eines der größten Musikfestivals in Niedersachsen, die Gezeitenkonzerte in Ostfriesland, stehen in diesem Sommer unter dem Motto «Hoffnung!». Die 13. Spielzeit beginnt am Freitag mit einem Eröffnungskonzert in Emden. Bis zum 12. Juli gibt es mehr als 40 Konzerte auf der gesamten ostfriesischen Halbinsel. Im Vorverkauf seien bereits rund 12.000 Tickets verkauft worden, sagte ein Sprecher des Regionalverbandes Ostfriesische Landschaft in Aurich, der die Konzertreihe organisiert. Für viele Konzerte gebe es noch Karten oder die Möglichkeit, diese über Wartelisten zu bekommen.

Auf dem Programm stehen etwa Konzerte von Violinist Daniel Hope und der Geigerin Ragnhild Hemsing. Neben Klassik gibt es etwa auch Jazz, Pop, Funk und Orchestermusik zu hören. Außerdem sind Wort-Musik-Programme mit Autor Wladimir Kaminer und Schauspieler Ulrich Tukur geplant.

Wo es überall Konzerte gibt

Das Motto «Hoffnung!» sei nicht nur ein thematischer Rahmen der Konzertreihe, sondern solle auch ein kraftvolles Signal in einer Zeit sein, die von Herausforderungen geprägt ist, sagte der künstlerische Leiter der Gezeitenkonzerte, Matthias Kirschnereit, in einer Mitteilung. «Unsere Konzerte sollen Zeichen der Hoffnung sein, die anspornen, aufwühlen, beglücken, unterhalten, zusammenführen oder Trost spenden.» Das Festival eröffnet Kirschnereit selbst im Emder Festspielhaus mit einem gemeinsamen Konzert mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode.

Wie üblich bei der Reihe finden die Konzerte und Veranstaltungen an verschiedenen malerischen und geschichtsträchtigen Orten zwischen Dollart und Jadebusen statt. Zu den Spielstätten zählen traditionell viele Kirchen, Burgen, Höfe und Gärten. Einige Festivalkonzerte werden auch aufgezeichnet und sollen später im Radio zu hören sein.

Nach Angaben der Veranstalter sind die Gezeitenkonzerte das größte Flächenmusikfestival in Niedersachsen. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Musikfestival rund 13.000 Besucherinnen und Besucher.