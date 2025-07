Gewittriges Wochenende mit einem Sommer-Ausflug im Norden

Hamburg/ Kiel (dpa/lno) –

Das Wetter in Norddeutschland bleibt am Wochenende unbeständig mit einem Geschmack von Sommer am Samstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden vorwiegend Schauer und Gewitter mit einem kurzen sommerlichen Hoch von bis zu 28 Grad erwartet.

Am Freitag drohen zunächst Gewitter und Schauer, lokal mit Starkregen. Die Temperaturen erreichen 24 bis 26 Grad, auf den Inseln etwa 22 Grad. In der Nacht auf Samstag lassen Schauer und Gewitter nach. Es wird gering bewölkt, die Tiefstwerte liegen zwischen 15 Grad im Binnenland und 18 Grad auf den Inseln.

Der Samstag beginnt dann heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad auf Fehmarn und Helgoland, im Raum Hamburg bis zu 28 Grad. Auch in der Nacht zu Sonntag bleibt es zunächst meist klar. Es bleibt trocken bei Tiefstwerten um 18 Grad.

Am Sonntag breiten sich im Tagesverlauf von der Elbe her erneut Schauer und Gewitter aus. Die Höchstwerte erreichen 25 Grad an der Ostsee und bis zu 27 Grad im Hamburger Raum. In der Nacht zum Montag ist erneut mit gewittrigem Regen zu rechnen.