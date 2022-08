Gewittrige Aussichten für Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Der Mittwoch startet im Norden von Niedersachsen teilweise neblig. Vormittags zieht es aber auf und die Sonne kommt heraus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Im Laufe des Tages kann es dann vom Westen her zu starken Gewittern mit Starkregen kommen. An der Ems werden es 26 bis 29 Grad, im östlichen Bereich des Landes steigen die Temperaturen auf 30 bis 32 Grad. In der Nacht auf Donnerstag gibt es teilweise Regen und Gewitter. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 16 bis 19 Grad ab.

Am Donnerstag wird es zunächst wolkig und teils regnerisch, es folgen gebietsweise Gewitter mit Unwettergefahr. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 32 Grad.