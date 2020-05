Gewitter und teils stürmische Böen am Tag der Arbeit

Eine Unwetterfront zieht durch Hamburg. Foto: picture alliance/Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Wer am Tag der Arbeit in Hamburg und Schleswig-Holstein unterwegs ist, muss sich auf kräftigen Regen, Gewitter und teilweise stürmische Böen einstellen. Zwar startet der Freitag freundlich mit etwas Sonne, doch am Nachmittag ist verstärkt mit Schauern und Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte. «Stürmische Böen treten heute vor allem in den Küstenregionen auf, aber auch in anderen Gebieten kann es während des Gewitters mit bis zu 65 km/h windig werden», sagte ein Sprecher des Wetterdienstes. Die Höchsttemperatur liegt dabei um 15 Grad.

In der Nacht lassen die Schauer im Binnenland nach. Auch am Samstag kommt es laut Vorhersage weiter zu Schauern, der Wind lässt jedoch nach. Besserung sei erst am Sonntag zu erwarten – dann solle es größtenteils trocken bleiben.

