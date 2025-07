Gewitter und Starkregen werden erwartet

Hannover (dpa/lni) –

Wer heute unterwegs ist, sollte vor allem im Westen Niedersachsens mit heftigem Regen und Gewittern rechnen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es dort ab dem Nachmittag zu starken Gewittern kommen. Es besteht Unwettergefahr durch kräftigen Starkregen. Im Osten bleibt es meist trüb mit längerem Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad an der Küste und bis zu 26 Grad in Osnabrück. Der Wind weht überwiegend schwach, auf den Inseln kann er etwas auffrischen.

In der Nacht zum Dienstag geht es unruhig weiter. Es ziehen neue Schauer und Gewitter auf, die Tiefsttemperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad. Auch der Dienstag bleibt wechselhaft – neben sonnigen Abschnitten gibt es immer wieder Schauer und einzelne Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad auf den Inseln und 23 Grad im Süden. Der Wind bleibt schwach, an der Küste mäßig bis frisch.

Auch zur Wochenmitte bleibt es unbeständig

Am Mittwoch setzt sich das launische Wetter fort. Laut DWD bleibt es wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt sind Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad auf den Inseln, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt bei 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste teils frisch.

In der Nacht zum Donnerstag lockert es zunächst auf, stellenweise ist es nur noch gering bewölkt, es kann sich Nebel bilden. Im Emsland sind Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 12 Grad, auf den Inseln bei 17 Grad. Der Donnerstag bringt erneut wechselhaftes Wetter. Vor allem in Südniedersachsen sind im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 22 Grad an der Küste und bis zu 26 Grad im Landesinneren.