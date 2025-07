Gewitter und Regen über Niedersachsen und Bremen

In Niedersachsen und Bremen kann es heute immer wieder zu Gewittern kommen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich im Laufe des Tages auf einen bewölkten Himmel mit durchziehenden Schauern und einem mäßigen bis frischen Wind einstellen. Dazu sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch immer wieder Gewitter möglich.

Für Niedersachsens Südwesten warnt der DWD sogar vor Unwettern mit Starkregen und Hagel, die im Laufe des Vormittags auftreten sollen. Dazu wird es zwischen 21 und 24 Grad warm, 20 Grad auf den Inseln.

In der Nacht zu Mittwoch regnet es stellenweise weiter. Die Bewölkung zieht sich im Laufe der Nacht zu. Auch in der Nacht sind weiter vereinzelte Gewitter möglich. Am Mittwoch geht es mit dem Wetter und seinem Mix aus Schauern, Gewittern und Wolken dann genauso weiter.