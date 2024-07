Gewitter über Quickborn – Menschen von Wasser eingeschlossen

Quickborn (dpa) –

Ein schweres Gewitter über Quickborn im Kreis Pinneberg hat Überflutungen und Dutzende Feuerwehreinsätze verursacht. Das Gewitter am frühen Abend habe sehr viel Regen und starken Wind mit sich gebracht, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mit. «Innerhalb kurzer Zeit wurden zahlreiche Straßen überflutet und Keller sowie eine Tiefgarage liefen voll.» Mehr als 150 Einsätze der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) seien ausgelöst worden.

An einigen Einsatzstellen seien Personen zeitweise vom Wasser eingeschlossen worden. Einige Unwetter-Betroffene bekamen in der Hauptfeuerwache Quickborn Unterschlupf. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar, so die Feuerwehr weiter. «Die Einsätze dauern aktuell noch an, und die Einsatzkräfte werden nach Priorität koordiniert.» Im Einsatz seien unter anderem die örtlichen Feuerwehren aus Quickborn, Hasloh und Bilsen, das THW und das Deutsche Rote Kreuz (DRK).