Gewitter, Sonne und Hitze: So wird das Wetter im Norden

Hamburg/Hannover/Schwerin/Kiel (dpa) –

Nach einem teils gewittrigen und unbeständigen Wochenende erwartet Norddeutschland in den kommenden Tagen wechselhaftes, aber zunehmend ruhigeres Wetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) setzt sich erst ab Dienstag in weiten Teilen des Nordens ein freundlicher Witterungsabschnitt durch. Zum kommenden Wochenende kündigt sich in Niedersachsen sogar eine Hitzewelle an, wie eine Sprecherin des Wetterdienstes mitteilte.

Heute bleibt es vielerorts unbeständig. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist der Himmel überwiegend wolkenverhangen. Dazu kommt schauerartiger Regen, teils begleitet von kräftigen Gewittern. Lokal besteht Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 21 und 24 Grad, auf den Nordseeinseln um 19 Grad. Im Laufe des Abends ziehen die Gewitter ostwärts ab. In der Nacht beruhigt sich das Wetter zunehmend, die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad.

In Mecklenburg-Vorpommern startet der Tag zunächst freundlich mit etwas Sonne. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung jedoch zu, gefolgt von teils kräftigen Gewittern, begleitet von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Örtlich besteht Unwettergefahr. Die Höchstwerte liegen schwülwarm zwischen 23 und 29 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südosten. In der Nacht ziehen die Gewitter ostwärts ab, bei Tiefstwerten zwischen 12 und 16 Grad.

In Niedersachsen auch mit Gewittern zu rechnen

Auch Niedersachsen und Bremen sind von teils kräftigen Schauern und Gewittern betroffen. Besonders an der Grenze zu Sachsen-Anhalt sind Temperaturen bis 26 Grad möglich, im restlichen Land bewegen sie sich um 23 Grad, auf den Inseln um 20 Grad. In der Nacht klart es vielerorts auf, und es wird mit Werten zwischen 11 und 14 Grad spürbar kühler.

Der Montag bringt in allen drei Regionen eine Wetterberuhigung. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist es wechselnd bewölkt, nur vereinzelt kann es noch etwas regnen. Die Temperaturen erreichen je nach Region zwischen 17 Grad auf den Inseln und 22 Grad im Landesinneren. In Mecklenburg-Vorpommern ist es meist trocken bei 19 bis 23 Grad, auch dort ist der Himmel zeitweise aufgelockert. In Niedersachsen und Bremen bleibt es bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad ebenfalls weitgehend trocken.

Am Dienstag zeigt sich dann in allen Regionen häufiger die Sonne. In Hamburg und Schleswig-Holstein werden Höchstwerte zwischen 19 Grad auf Sylt und 25 Grad in Hamburg erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. In Niedersachsen und Bremen wird es am wärmsten – dort klettert das Thermometer auf 24 bis 27 Grad, auf den Inseln werden rund 20 Grad erreicht.

Hitze erst wieder zum kommenden Wochenende in Niedersachsen

Für das kommende Wochenende zeichnet sich nach Angaben des DWD ein weiterer Temperaturanstieg ab – allerdings nicht überall. Die Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes sagte, dass eine neue Hitzewelle zunächst für das südliche Niedersachsen erwartet werde. Dort sind Temperaturen im oberen 20er-Bereich möglich, während es in den übrigen norddeutschen Bundesländern freundlich, aber weniger heiß bleibt.