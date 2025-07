Gewitter, Sonne, Regen – Wetter im Norden bleibt wechselhaft

Hamburg (dpa/lno) –

Für die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein beginnt die Woche mit wechselhaftem Wetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist es heute zunächst oft stark bewölkt, örtlich gibt es einzelne Schauer. Im Tagesverlauf zeigt sich besonders im Westen auch mal die Sonne. Im Osten bleibt es dagegen meist trüb, dort kann es länger regnen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 22 bis 24 Grad, der Wind bleibt schwach.

Auch in der Nacht bleibt es unruhig. Vor allem im Osten kann es laut der Vorhersage weiterhin kräftig regnen, im Westen ziehen Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad.

Am Dienstag geht es ähnlich weiter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter wechseln sich ab. Auf den Inseln werden rund 20 Grad erwartet, etwas wärmer wird es mit 23 Grad im Landesinneren. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, an den Küsten auch mal etwas frischer. In der Nacht bleibt es überwiegend bewölkt, gelegentlich kann es noch regnen. Die Tiefstwerte liegen bei etwa 15 bis 17 Grad.

Auch der Mittwoch bringt laut DWD einen Mix aus Sonne und Regenschauern, vereinzelte Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad an der Küste und bis zu 24 Grad im Herzogtum Lauenburg.

Ab Donnerstag freundlicher

In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter allmählich. Letzte Schauer ziehen ab, später klart es stellenweise auf und es kann Nebel entstehen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 13 und 18 Grad. Der Donnerstag beginnt teils neblig, danach zeigt sich aber immer öfter die Sonne. Bei Werten zwischen 22 Grad an der Küste und bis zu 26 Grad im Landesinneren bleibt es meist trocken.