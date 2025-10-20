Gewitter, Regen und Sturmböen zum Wochenstart im Norden

Hamburg/ Kiel (dpa/lno) –

Schauer und vereinzelt Gewitter: Mit dem Beginn der neuen Woche wird es in Hamburg und Schleswig-Holstein ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, «bestimmen die Ausläufer eines Tiefs bei den Britischen Inseln» zu Beginn der Woche das Wettergeschehen in der Region.

Am Montag ist es laut DWD stark bewölkt und zeitweise bedeckt, bei Höchstwerten um die zwölf Grad. Von Westen zieht Regen auf, der Wind weht schwach bis mäßig an der Küste. Bis in den Vormittag hinein gibt es auf Helgoland, Fehmarn und den Nordfriesischen Inseln eine «geringe Wahrscheinlichkeit» für Windböen mit Geschwindigkeiten um die 55 Kilometer pro Stunde.

Im Tagesverlauf soll der Wind vorübergehend jedoch nachlassen. Nachts soll es einzelne Schauer geben, an der Nordsee vereinzelt auch Gewitter. Im Landesinneren erwartet DWD eine leichte Abkühlung bis auf neun Grad.

Gefahr vor teils orkanartigen Böen an der See

Auch am Dienstag sind einzelne Gewitter an der Nordsee möglich. Der Himmel bleibt häufig stark bewölkt mit Schauern und Temperaturen zwischen 14 Grad auf Sylt und 16 Grad in Hamburg. Der Regen wird aber in der Nacht zum Mittwoch im Landesinneren nachlassen. Dafür ist am Mittwoch «hier und da» weiterer Niederschlag angekündigt, die Temperaturen erreichen 14 Grad.

Das Wetter bleibt auch am Donnerstag unbeständig: Der Regen wird laut DWD «teils schauerartig, vereinzelt auch gewittrig» verstärkt. An der See besteht die Gefahr schwerer Sturmböen und örtlich sogar orkanartige Böen.