Gewerkschaftsbund stellt Konzept gegen Wohnungslosigkeit vor

Hannover (dpa/lni) – Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert neue Maßnahmen, um das Abrutschen in die Wohnungslosigkeit zu verhindern und die Lebensbedingungen von Obdachlosen zu verbessern. Zusammen mit der Landesarmutskonferenz und der Stiftung Ein Zuhause stellt der DGB dazu heute (11.30 Uhr) ein Konzept vor. Gerade in der Corona-Krise drohe vielen Menschen der Verlust der Wohnung, obwohl diese Sicherheit und Schutz auch vor Krankheiten biete.

Nach Angaben der Stiftung Ein Zuhause leben allein in Hannover rund 4500 Menschen auf der Straße, in Notunterkünften oder anderen prekären Verhältnissen. Landesweit seien es mehr als doppelt so viele. Die Stiftung plant derzeit ein Gebäude mit 15 kleinen Wohnungen in Hannover. Das Grundstück hat die Stadt bereitgestellt.

