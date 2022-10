Gewerkschafterin Pooth wird nicht Kultusministerin

Hannover (dpa) –

Die Gewerkschafterin Laura Pooth hat Spekulationen, sie könne neue Kultusministerin in Niedersachsen werden, eine Absage erteilt. «Ich stehe für das Amt der Kultusministerin nicht zur Verfügung», sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Bezirk Nord am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Pooth hatte den Posten erst Ende 2021 übernommen. Zuvor war sie Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Niedersachsen.

Pooth begründete den Schritt damit, dass sie gerade beim DGB Nord Fuß fasse. Diese Arbeit mache ihr viel Spaß, und sie habe bereits viele Projekte angeschoben. Darüber hinaus trage sie viel Verantwortung mit dem Vorsitz des Landesrundfunkrats Schleswig-Holstein beim NDR.

Pooth war vor dem Hintergrund der in Niedersachsen laufenden Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen als mögliche überparteiliche Lösung für den Ministerposten gehandelt worden.