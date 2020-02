Gewerkschafter diskutieren Zwischenbilanz zur Regierung

Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will heute (10.30 Uhr) in Hannover eine Halbzeitbilanz zur großen Koalition aus SPD und CDU in Niedersachsen ziehen. An der Diskussion zum öffentlichen Dienst und der Beamtenpolitik nehmen die Landeschefs von Verdi, der Bildungsgewerkschaft GEW und der Gewerkschaft der Polizei sowie Landtagspolitiker von SPD, CDU, Grünen und FDP teil. Die AfD ist nicht eingeladen. Das Schlusswort hat der Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, Mehrdad Payandeh. Die Landesregierung hat Ende 2017 ihre Arbeit aufgenommen. Im Mai steht somit die Halbzeit der Legislaturperiode bevor.