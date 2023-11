Gewerkschaft: Warnstreiks im Einzelhandel in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei mehreren großen Einzelhändlern in Hamburg hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Montag zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben von Verdi der Buchhändler Thalia, die Parfümerie Douglas und die Billig-Kette TK Maxx. Gestreikt werde für eine Rückkehr in die Tarifbindung, erklärte die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin Heike Lattekamp. Vor der Thalia-Filiale in der Spitalerstraße sei eine Kundgebung (11.00 Uhr) geplant.