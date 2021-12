Gewerkschaft: Polizei wird bei Corona-Kontrollen helfen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Polizei in Niedersachsen wird nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) auch die Einhaltung der verschärften Corona-Maßnahmen kontrollieren. «Die Kontrollmaßnahmen im öffentlichen Bereich müssen sein, so wie die Lage ist», sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Es sei die politische Ansage der Landesregierung, verfügbare Kräfte der Polizei einzusetzen. Dies geschehe auch schon bei der Kontrolle der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) im öffentlichen Personenverkehr.

Die Polizei hilft bei den Kontrollen in Amtshilfe auf Anforderung der örtlichen Gesundheits- oder Ordnungsämter. Wenn es um die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Wohnungen gehe, müsse die Polizei mit Fingerspitzengefühl und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit vorgehen, sagte Schilff. Schließlich seien Wohnungen rechtlich besonders geschützt. Haushalte mit ungeimpften Personen dürfen sich nach einem Bund-Länder-Beschluss vom Donnerstag höchstens mit zwei weiteren Personen treffen. Dabei sind Kinder bis zum 14. Geburtstag von der Zählung ausgenommen.

