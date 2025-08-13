Gewerbegründungen in Schleswig-Holstein auf hohem Niveau

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Gewerbegründungen in Schleswig-Holstein liegt auf einem hohen Niveau. Das Statistikamt Nord zählte im ersten Halbjahr 11.701 Gründungen, wie das Amt aus Hamburg und Kiel mitteilte. Es handelt sich demnach um den dritthöchsten Wert seit 2011.

Im Vorjahresvergleich ist die Zahl der Gründungen um rund drei Prozent gestiegen. Einen Grund der Entwicklung nannte das Amt nicht.

Im ersten Halbjahr gaben Gewerbetreibende 9.322 Gewerbe auf. Das heißt auch: Es wurden 2.379 mehr Gewerbe gegründet als aufgegeben.

Das Statistikamt zählt Betriebsgründungen, die eine größere wirtschaftliche Bedeutung haben, und die Gründung von Kleingewerben, die häufig nebenbei betrieben werden.