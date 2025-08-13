Gewerbegründungen in Hamburg liegen auf hohem Niveau

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Gewerbegründungen in Hamburg liegt auf einem hohen Niveau. Das Statistikamt Nord zählte im ersten Halbjahr 9.571 Gründungen, wie das Amt aus Hamburg mitteilte. Es handelt sich demnach um den dritthöchsten Wert seit 2014.

Im Vorjahresvergleich ist die Zahl der Gründungen dennoch um annähernd drei Prozent gefallen. Der Grund ist laut Statistikamt Nord, dass die Vorjahreszahl außergewöhnlich hoch ausfiel. Weitere Angaben zur Entwicklung machte das Amt nicht.

Im ersten Halbjahr gaben Gewerbetreibende 6.051 Gewerbe auf. Das heißt auch: Es wurden 3.520 mehr Gewerbe gegründet als aufgegeben.

Das Statistikamt zählt Betriebsgründungen, die eine größere wirtschaftliche Bedeutung haben, und die Gründung von Kleingewerben, die häufig nebenbei betrieben werden.