Gewalttat vor Kieler Nachtclub: Prozess startet

Kiel (dpa/lno) – Wegen einer brutalen Gewalttat gegen einen heute 27-Jährigen müssen sich ab heute drei Männer und eine Frau vor dem Kieler Amtsgericht verantworten. Die Anklage gegen die Männer lautet auf gefährliche Körperverletzung. Die Frau soll sie zur Tat im Februar 2019 angestiftet haben.

Den Angaben zufolge wurde dabei so brutal auf den Kopf des Opfers eingetreten und eingeschlagen, dass der 27-Jährige etliche Schädelfrakturen erlitt und in akuter Lebensgefahr schwebte. Anlass der Tat soll ein angeblicher Griff des Mannes an das Gesäß der 28-Jährigen gewesen sein. Den Angeklagten drohen Haftstrafen. Zwei der 22 bis 24 Jahre alten mutmaßlichen Täter galten zur Tatzeit juristisch noch als Heranwachsende, deshalb wird vor dem Jugendschöffengericht verhandelt. Vier weitere Beteiligte der Gewaltattacke vor einem Kieler Nachtclub blieben unbekannt.

