Der Vorfall ereignete sich in Hamburg-Barmbek-Nord. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Gewalttat in einem Wohnhaus in Hamburg-Barmbek-Nord sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Wie schwer die Menschen am späten Nachmittag verletzt worden sind, ist noch nicht bekannt, wie ein Sprecher des Polizeilagezentrums mitteilte.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Auch das «Hamburger Abendblatt» berichtete darüber.