Gewaltsamer Überfall auf Spielhalle in Stockelsdorf

Lübeck (dpa/lno)-

Ein Unbekannter hat in Stockelsdorf bei Lübeck eine Spielhalle überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drang der Mann am frühen Samstagmorgen in das Geschäft ein, als die 63-jährige Spielhallenangestellte gerade abschließen wollte. Der Täter soll zunächst Pfefferspray gegen die Frau gesprüht haben, ihr dann den Kassenschlüssel entrissen haben und Bargeld in einem mittleren dreistelligen Betrag aus der Kasse erbeutet haben.

Im Anschluss soll er der Frau ihre Geldbörse entwendet haben und zu Fuß geflüchtet sein. Trotz der Suche mit einem Diensthund habe die Polizei den Täter nicht fassen können. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen Verdachts des schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen.