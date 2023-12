Gewaltsamer Tod von 56-Jährigem noch ungeklärt

Cuxhaven (dpa/lni) –

Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Cuxhaven hat die Polizei noch keine Spur von den Tätern. Am Montag seien als Zeugen Menschen aus dem Umfeld des toten 56-Jährigen sowie Anwohner befragt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann war am Sonntagmorgen von Angehörigen tot in einem Wohngebiet in der Innenstadt gefunden worden. Er starb trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche.

Erste Untersuchungen ergaben laut Polizei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Details wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Zeugen hatten das Opfer kurz vor der Tat in Begleitung zweier Männer gesehen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass diese mit der Tötung zu tun hatten und bitten diese Personen dringend, sich zu melden. Zudem hoffen die Beamten auf weitere Hinweise. Ob sich die beiden Männer beziehungsweise andere Zeugen nach diesem Aufruf gemeldet haben, wollte der Polizeisprecher mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.