Gewaltsamer Tod von 23-Jähriger: Verdächtiger vermutlich tot

Göttingen/Salzgitter (dpa/lni) –

Nach dem gewaltsamen Tod einer 23-Jährigen in Salzgitter ist der Tatverdächtige wahrscheinlich auch tot. Am Dienstag sei die Leiche eines Mannes in Göttingen gefunden worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch. Es handle sich wahrscheinlich um den gesuchten 27-jährigen Tatverdächtigen. Er steht im Verdacht, die 23-Jährige am Sonntag in deren Wohnung erstochen zu haben.

Der mutmaßliche Täter war seit dem gewaltsamen Tod der Frau am Sonntag flüchtig. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. Die Identifizierung des Toten sei noch nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher. Daher sei nicht abschließend geklärt, ob es der Gesuchte ist.