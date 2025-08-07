Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof auf Vorjahresniveau

Die Sicherheitslage am Hamburger Hauptbahnhof ist laut der Zahl der registrierten Straftaten im ersten Halbjahr stabil geblieben. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mit 296 von der Bundespolizei im ersten Halbjahr am Hamburger Hauptbahnhof registrierten Gewaltdelikten liegt die Gewaltkriminalität dort in etwa auf Vorjahresniveau. Nach dem starken Rückgang von Straftaten wie schwerer Körperverletzung oder Raub um rund ein Viertel im vergangenen Jahr erweise sich der Trend als «erfreulicherweise stabil», sagte der Sprecher der Innenbehörde, Daniel Schaefer, der Deutschen Presse-Agentur.

In den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres waren am mit rund einer halben Million Menschen täglich meistfrequentierten Bahnhof Deutschlands 290 Gewaltdelikte registriert worden.

Hamburg bei Gewaltkriminalität hinter Leipzig, Köln und München

Einen Anstieg um gut 20 Prozent gab es hingegen bei den am Bahnhof registrierten Eigentumsdelikten. Ihre Zahl stieg den Angaben zufolge von 1.304 im ersten Halbjahr 2024 auf nunmehr 1.570. Schon im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres waren 1.515 Fälle gezählt worden.

Betrachte man die Gewaltdelikte, liege Hamburg mit 296 Fällen «mit weitem Abstand» hinter Leipzig (426), Dortmund (381) und Köln (349) und sogar auch hinter München (308), sagte Schaefer.

«Eine Entwicklung, die nicht zuletzt auf die „Allianz sicherer Hauptbahnhof“ zurückzuführen ist.» Seit Frühjahr 2023 patrouillieren sogenannte «Quattro-Streifen» bestehend aus Polizei Hamburg, Bundespolizei, DB-Sicherheit und Hochbahn-Wache am Hauptbahnhof.

Behörde sieht in «Quattro-Streifen» bundesweites Erfolgsmodell

Mittlerweile habe sich diese Allianz zu einem bundesweiten Erfolgsmodell entwickelt, sagte Schaefer. «Der gemeinsame Einsatz von Mitarbeitenden aller vier Sicherheitspartner in einer leistungsstarken Einheit ermöglicht es, mit hoher Präsenz noch niedrigschwelliger auf Anliegen oder Störungen jeder Art zu reagieren und hat nicht zuletzt zu einer deutlichen Verbesserung der Sicherheitslage und der Aufenthaltsqualität an Deutschlands größtem Bahnhof geführt.»

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hätten die «Quattro-Streifen» am Hauptbahnhof 8.237 Personen überprüft und 294 Strafanzeigen gefertigt. «Zudem wurden durch die Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei im ersten Halbjahr insgesamt 311 Messer und 68 sonstige verbotene Gegenstände am Hamburger Hauptbahnhof sichergestellt», sagte er.

Schon seit Oktober 2023 herrscht am Hamburger Hauptbahnhof ein Waffenverbot, das später auf den gesamten Nahverkehr ausgeweitet wurde. Zudem wurden im vergangenen Jahr ein Alkoholkonsumverbot erlassen und eine Videoüberwachung auf dem Bahnhofsvorplatz eingeführt.