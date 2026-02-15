Gewalt am Bahnhof Hannover zurückgegangen

Berlin (dpa) –

Am Hauptbahnhof Hannover ist die Zahl der Gewaltdelikte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 gesunken. Wie aus Zahlen der Bundespolizei hervorgeht, verringerte sich die Zahl von 715 auf 612. Die Zahlen zu den zehn Bahnhöfen mit den bundesweit meisten Gewaltdelikten liegen der Deutschen Presse-Agentur vor, zuerst berichtete die «Bild am Sonntag» darüber. Gesamtzahlen zu Gewaltdelikten an allen Bahnhöfen in Deutschland legte die Bundespolizei für 2025 nicht vor.

Am Leipziger Hauptbahnhof wurden laut Bundespolizei im vergangenen Jahr 859 Gewaltdelikte gezählt. Während der Bahnhof in dieser Auswertung dieses Jahr den unrühmlichen Spitzenplatz einnimmt, war er im Jahr 2024 nicht unter den fünf Bahnhöfen mit den meisten Gewaltdelikten. Auf dem zweiten Platz steht wie schon im Vorjahr Dortmund, im vergangenen Jahr wurden hier 735 Gewaltdelikte gezählt.

Dahinter folgt mit dem Berliner Hauptbahnhof eine Station, an der sich die Situation verbessert hat: 654 Gewaltdelikte zählte die Bundespolizei im vergangenen Jahr, 2024 waren es noch 764. Auch in Köln (von 703 auf 648) und Hannover gingen die Zahlen nach unten. Die Zahlen für das Jahr 2024 gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.

Sofortprogramm für mehr Sicherheit – Dortmund nicht auf der Liste

Die Deutsche Bahn hat im Januar auf Wunsch von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ein sogenanntes Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit speziell an Bahnhöfen gestartet. Im Rahmen des Programms will die Bahn an 25 ausgewählten Stationen mehr Sicherheitskräfte einsetzen. Mit der Bundespolizei arbeitet der Konzern eigenen Angaben zufolge daran, weitere Bahnhöfe mit Kameras und Videotechnik auszustatten.

Zu den ausgewählten Bahnhöfen gehören auch die fünf Stationen mit den meisten Gewaltdelikten im Jahr 2025, also die Hauptbahnhöfe in Leipzig, Berlin, Köln und Hannover. Der Dortmunder Hauptbahnhof ist nicht auf der Liste.