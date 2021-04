GEW: Unsicherheit durch Abi-Prüfungen ohne Testpflicht

Ein Hinweis mit der Aufschrift „Abitur Bitte Ruhe!“ hängt in einer Schule. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert für Niedersachsens Schulbeschäftigte eine Beratungshotline für alle Fragen zur ausgesetzten Corona-Testpflicht während der Abitur- und anderer Abschlussprüfungen. Die Situation sorge vielerorts für Unsicherheit. «Die Informationen des Kultusministeriums über die Aufhebung (der Testpflicht) war Ende vergangener Woche viel zu spät an die Schulbeschäftigten gegangen», bemängelte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth am Dienstag.

Das Kultusministerium müsse umgehend eine Telefon-Hotline einrichten, die im Umgang mit der aufgehobenen Testpflicht rechtlichen Rückhalt biete. «Die Schulbeschäftigten brauchen Handlungssicherheit und Beratung in schwierigen Einzelfällen», so Pooth. Am Montag begann in Niedersachsen zum zweiten Mal das Abitur unter Corona-Bedingungen – eine Testpflicht für die Schülerinnen und Schüler gibt es dabei nicht.

