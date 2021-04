GEW fordert Impfungen für alle Lehrer im Norden

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Kiel (dpa/lno) – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat rasche Impfangebote für alle Lehrer in Schleswig-Holstein gefordert. «Bevor über eine allgemeine Aufhebung der Priorisierung beim Impfen entschieden wird, sind die Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und Beruflichen Schulen dran», sagte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke am Montag. Lehrer stünden täglich in kleinen Klassenräumen mit vielen Kindern oder Jugendlichen vor einem großen Ansteckungsrisiko.

Bisher erhalten in Schleswig-Holstein nur Beschäftigte in den Kitas sowie Lehrer an Grundschulen und Förderzentren ein Impfangebot. Andere Bundesländer wie Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern ermöglichten bereits allen Lehrern eine Impfung, sagte Henke. «Wer Schulen offenhalten will, muss impfen.» Nur so könne der Gesundheitsschutz der Lehrer, Schüler sowie deren Eltern gesichert werden.

