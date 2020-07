GEW-Chefin zu Corona-Auflagen: Schüler kamen belastet zurück

Ein Schüler meldet sich im Unterricht. Foto: Marijan Murat/dpa/Archiv/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben sich nach Beobachtung von niedersächsischen Lehrerinnen und Lehrern deutlich auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt. «Die Kollegen waren überrascht, wie belastet viele Schüler wiederkamen», sagte die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Laura Pooth, der Deutschen Presse-Agentur. Den Älteren sei es in der Corona-Zeit schwer gefallen, ihren Alltag zu strukturieren. Schüler, die noch nicht lange in Deutschland leben, sprachen bei der Rückkehr in die Schulen den Angaben zufolge teils schlechter Deutsch als zuvor. «Das muss jetzt wieder aufgeholt werden», sagte Pooth.

Wer kein Zimmer für sich allein, keinen eigenen Schreibtisch besitze, habe Schwierigkeiten zu lernen, erklärte Pooth. Das Problem der sozialen Ungerechtigkeit sei nicht damit gelöst, jedem Kind ein Tablet in die Hand zu drücken.

Niedersachsen erhält laut Kultusministerium in Hannover 47 Millionen Euro vom Bund, um in der Corona-Krise Schüler ohne eigenen Computer mit einem Laptop oder Tablet auszustatten.