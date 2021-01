GEW begrüßt Corona-Maßnahmen für Kitas und Schulen

Kiel (dpa/lno) – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die Beschlüsse der Landesregierung zur Umsetzung des Lockdowns in Kitas und Schulen grundsätzlich für richtig. Zur Einrichtung von Notbetreuungen in Kitas und für die jüngeren Kinder in der Schule bis Klasse 6 gebe es wegen der Infektionsgefahr momentan keine Alternative, erklärte die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke zu den am Mittwoch von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Sozialminister Heiner Garg (FDP) vorgestellten Beschlüssen.

Wegen der Corona-Bekämpfung werden die meisten Schüler in Schleswig-Holstein auch nach den Weihnachferien bis Ende Januar nicht in den Schulen unterrichtet. Am Donnerstag gab es, wie bereits im November beschlossen, nach den Ferien den ersten von zwei sogenannten Distanzlern-Übungstagen. Von Montag (11.1.) an sollen die Schüler dann Unterricht per Videochats oder Lernmanagementsystem erhalten, der Präsenzunterricht in den Schulen ist ausgesetzt. Das gilt auch für die Berufsschulen. Eine Ausnahme sind die Abschlussjahrgänge. Sie sollen ab Montag Lern- und Vorbereitungsangebote in den Schulen erhalten. Eine Notbetreuung für Schüler der Jahrgangsstufen eins bis sechs ist vorgesehen, ebenso weiterhin in den Kitas.