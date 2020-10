Getöteter Mann auf Kinderspielplatz bei Trittau gefunden

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Trittau (dpa) – Auf einem Kinderspielplatz bei Trittau (Kreis Stormarn) ist am Donnerstag ein getöteter Mann gefunden worden. Man gehe von einem Verbrechen aus, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck der Deutschen Presse-Agentur. Als der Mann am späten Nachmittag in dem kleinen Ort Grönwohld gefunden wurde, sei er bereits tot gewesen. Die Todesursache und mögliche Hintergründe waren zunächst unklar. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Der Leichnam sollte am Freitag obduziert werden, dann sollte auch die Identität des Toten geklärt werden. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor online darüber berichtet.